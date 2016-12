THE VITAL 25

3rd December, 2016

25 Metrik – Chasing Sunrise (Feat. Elizabeth Troy)

24 Elk Road – Hanging By A Thread (Feat. Natalie Foster)

23 Bingo Players – Be With You

22 GTA – All Caught Up (Feat. Tinashe)

21 Joel Fletcher – Obsessed (Feat. Bianca)

20 Dillon Francis – Anywhere (Feat. Will Heard

19 Galantis & Hook n Sling – Love On Me

18 Offaiah – Trouble

17 R3hab – Icarus

16 Destructo – Winning (Feat. Problem)

15 Mura Masa – Lovesick (Feat. A$AP Rocky)

14 Chance The Rapper & Kaytranada – All Night

13 Generik – Be There (Feat. A*M*E)

12 Anna Lunoe – Radioactive

11 Duke Dumont – Be Here

10 Wilkinson – Sweet Lies

09 PON CHO – Frozen (Feat. Paige IV)

08 Zeds Dead & NGHTMRE – Frontlines (Feat. GG Magree)

07 What So Not – Trust (Feat. BURNS)

06 Tkay Maidza – Simulation

05 KLP – Ember

04 Lenno – Mind Made Up (Feat. Cookin’ On 3 Burners)

03 Peking Duk – Stranger (Feat. Elliphant)

02 Calvin Harris – My Way

01 Rufus – Innerbloom